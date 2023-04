Lazio-Juve, anche 433 elogia i biancocelesti. E gli uomini copertina... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince un altro scontro diretto, stavolta contro la Juve. All'Olimpico finisce 2-1 con una super prova dei biancocelesti che consolidano la seconda posizione in classifica e allungano sulle inseguitrici proseguendo la corsa Champions. Piovono complimenti per la squadra di Sarri: tifosi, esperti, giornalisti e non solo. Anche il noto portale inglese 433 ha dedicato un post a Immobile e compagni dopo il travolgente successo di ieri. E gli uomini copertina non potevano che essere i due marcatori Milinkovic e Zaccagni: "La Lazio batte la Juve e mantiene il secondo posto".