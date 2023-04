Lazio - Juve, Beccantini: "Sarri avanti tutta, Allegri tutta indietro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Juventus rimane negli occhi dei tifosi biancocelesti, con la squadra di Sarri che per 75 minuti ha dominato la partita. Anche il noto giornalista Roberto Beccantini è tornato sul match dell'Olimpico, sottolineando l'idea di gioco diversa dei due allenatori: "Un 2-2 non sarebbe stato iniquo, ma siamo sempre lì: per un’ora, Lazio avanti tutta e Juventus tutta indietro. Por qué? Sarri ha una certa idea di calcio, Allegri un’altra. All’andata e in coppa, aspettando e ripartendo, si era imposta Madama: 3-0 e 1-0. Questa volta, c’è stato un episodio (la rete di Milinkovic-Savic, da annullare) e c’è stata una partita".