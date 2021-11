Lazio - Juve, Cataldi va ko: problema al piede sinistro

Cataldi ko dopo Lazio-Juve. Il centrocampista biancoceleste è stato sostituito all'84' da Basic dopo aver speso tanto in campo e forse il cambio di Sarri è stato dettato da un problema fisico accusato da Danilo, più che da una scelta tattica. Come rivelato da Lazio Style Channel, Cataldi è uscito dagli spogliatoi con un evidente problema al piede sinistro, che non riusciva a poggiare a terra. Niente stampelle, ma dolore sì. Da capire l'entità dell'infortunio oltre agli eventuali tempi di recupero per le prossime sfide contro Lokomotiv Mosca e Napoli.