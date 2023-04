Lazio - Juve, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la vittoria col Monza, la Lazio dovrà affrontare un’altra sfida importante. Sabato 8 aprile, all’Olimpico, i biancocelesti ospiteranno la Juventus reduce dal successo in campionato col Verona. Il fischio d’inizio è alle 20:45, il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. In alternativa, per chi è abbonato Sky, potrà utilizzare il decoder Sky Q sintonizzandosi sul canale 214 ‘Zona Dazn’.