Lazio-Juve è anche Sarri vs Allegri: i precedenti tra i due tecnici toscani

Il big match della 29esima giornata di Serie A è senza dubbio quello tra Lazio e Juventus. Una sfida con in palio punti Champions tra due compagini che stanno vivendo un periodo di forma strabiliante. Tra i leitmotiv della partita c'è anche il confronto a distanza tra Allegri e Sarri. Entrambi toscani nel corso della loro carriera si sono affrontati diverse volte già quando erano in Serie C. In totale sono incrociati 16 volte e il bilancio vede in netto vantaggio l'allenatore bianconero con 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima affermazione di Sarri risale a Juventus-Napoli dell'aprile 2018 quando con un gol di Koulibaly allo scadere gli azzurri guidati dal Comandante espugnarono l'Allianz Stadium. Una statistica che va necessariamente aggiornata e tifosi della Lazio si augurano che già sabato possa esserci un'inversione di tendenza.