Lazio - Juve, Er Faina polemico sul contatto su Pedro: "Rigore solare!"

È passato tranquillamente in rassegna durante il primo tempo tra Lazio e Juventus lo scontro in area tra Szczęsny e Pedro. Dopo il disimpegno sbagliato del portiere, lo spagnolo si è fiondato sul pallone riuscendo a liberare Zaccagni prima del contatto con il polacco. L'arbitro Colombo ha lasciato correre e anche per Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di Dazn, non si tratta di calcio di rigore. Non è della stessa idea però Damiano Er Faina, che con un post su X ha fatto intendere tutto il suo disappunto per la scelta del direttore di gara. Questo è ciò che ha scritto: "Szczęsny su Pedro, il portiere non prende mai il pallone, ma solo le gambe dello spagnolo. Calcio di rigore solare".