Lazio - Juve, Giordano: "Stesso copione. Tra Cataldi e Vecino dico..."

Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei si è soffermato su alcuni temi in vista di Lazio - Juve. Queste le sue parole: “Nelle ultime partite contro i bianconeri abbiamo visto lo stesso copione. La Lazio che tiene palla senza mai riuscire ad essere pericolosa e tirare in porta, loro che la vincono con le ripartenze. Non credo che stavolta la Juve avrà un atteggiamento più aggressivo. Sono una squadra esperta che sa come far male senza sbilanciarsi troppo. Vecino o Cataldi? Danilo ha fatto un primo tempo straordinario a Monza. Sono due alternative valide, ma credo che si possa optare per Vecino. La Lazio può giocare per due risultati su tre, un punto non sarebbe affatto da buttar via. E’ una partita di grande valore. Vecino mi sembra essere più idoneo, soprattutto se prendiamo in considerazione l’aspetto fisico che vede nettamente favorita la Juventus. Fagioli, Rabiot e lo stesso Miretti quando gioca. Secondo me la scelta rientra nella decisione di ‘che partita fare’ contro di loro”.