Lazio-Juve, Guendouzi in panchina: rivolta social, ma...

Cresce l’attesa per l’esordio all’Olimpico di Igor Tudor, in una gara fondamentale per il finale di stagione, ma tra sorrisi e applausi c’è anche qualche polemica dovuta alle scelte di formazione. Tra gli undici titolari non si legge il nome di Matteo Guendouzi che, come anticipato, ha svolto il riscaldamento pre gara con la tuta e non in pantaloncini come i compagni. Un indizio, forse, sul suo stato di forma non proprio ottimale. Nei giorni scorsi infatti, il francese stesso, dopo l’amichevole col Cile, parlando ai media locali aveva detto di aver avuto problemi di tensione muscolare. I tifosi non hanno ben accolto la decisione del nuovo tecnico e così attraverso i social hanno manifestato il loro disappunto con commenti lasciati sotto il post del club che annunciava la formazione. “Già si comincia con Guendouzi in panchina” scrive un utente, “No ma con Guendouzi non ci sono assolutamente problemi, nessun astio” afferma un altro con ironia, “Matteo ma dove c***o sta?”, “Kamada toglie il posto a Guendouzi, il miglior centrocampista che abbiamo?" scrivono altri. Il francese, però, è stato risparmiato anche in vista della semifinale di martedì contro la Juventus per evitare di andare ad appesantire i problemini fisici accusati dopo il match con il Cile.

