Lazio-Juve, il confronto tra Immobile e Vlahovic: i numeri stagionali

Tra i temi di Lazio-Juve c'è senz'altro il confronto a distanza tra i due bomber Immobile e Vlahovic. Nonostante siano due top delle rispettive formazioni, non hanno vissuto una stagione esaltante. I troppi problemi fisici li hanno limitati basti pensare che il primo ha collezionato 21 presenze (di cui alcune per brevi spezzoni) collezionando 9 reti e 3 assist. Lo juventino con due apparizioni in meno ha totalizzato 8 gol e 2 passaggi vincenti. Numeri che per due grandi goleador del loro calibro sono piuttosto bassi, ma quando c'è di mezzo la forma fisica c'è poco da fare se non sperare che il peggio sia passato.

IMMOBILE - Il centravanti laziale nel corso di questa stagione è andato a segno in campionato allo stadio Olimpico solo in due circostanze, ovvero alla prima di campionato contro il Bologna ad agosto e col Verona a settembre. Da allora più nessuna gioia davanti ai propri tifosi. Ha sbagliato il rigore contro lo Spezia e poi si sono susseguiti una serie di infortuni a catena. Adesso è giunta l'ora che nell'impianto romano torni ad echeggiare il suo nome a decibel elevatissimi. La prima chance è proprio quella di domani contro la Juventus.

VLAHOVIC - Il serbo invece nel 2023 ha segnato in campionato solo contro la Salernitana e anch'egli al pari del collega biancoceleste sta vivendo un periodo di digiuno casalingo in Serie A abbastanza lungo. L'ultimo gol all'Allianz Stadium risale ad ottobre, per l'esattezza alla sfida contro il Bologna in cui ha siglato il gol del 2-0 nel successo per 3-0 contro i rossoblu. Una vera e propria casualità che accomuna due grandi interpreti del nostro campionato.