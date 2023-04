Lazio - Juve, il "man of the match" raddoppia: il club omaggia i migliori - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro la Juventus grazie ai gol, decisivi, di Milinkovic e Zaccagni. La vittoria è importante, la prestazione ancor di più e occasioni come queste portano a fare anche qualche strappo alla regola. Relativa, ad esempio, al migliore in campo. In questo caso è impossibile non inserire entrambi i giocatori che hanno messo la firma sul tabellino come "men of the match". Il club ha condiviso lo scatto che li ritrae insieme su Instagram, per poi aggiungere: "(Man of the Match)2".

TORNA ALLA HOMEPAGE