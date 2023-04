Lazio - Juve, la Nord lancia un'iniziativa: "Saremo il dodicesimo uomo in campo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Manca davvero poco a Lazio - Juve. Sono attesi allo Stadio Olimpico di Roma la bellezza di oltre 50.000 spettatori, con la Curva Nord e Tribuna Tevere già esaurite. Per questo gli Ultras della Lazio, tramite un messaggio su Instagram ha lanciato una nuova iniziativa per dare più spinta e supporto alla squadra, regalando a Maurizio Sarri uno spettacolo da urlo:"Forza Laziali, voliamo sempre più in alto! Per la sfida di sabato sera contro la Juve, coloriamo ancora una volta, come al derby, la Curva Nord e rendiamo nuovamente quel settore il più bello d'Italia. Che ognuno di noi porti con sé una bandiera rigorosamente biancoceleste da sventolare, un vessillo Laziale da indossare. Per essere ancora una volta il dodicesimo uomo in campo. Avanti Laziali, avanti Curva Nord, ULTRAS LAZIO".