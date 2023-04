Lazio - Juve, la società interviene dopo la polemica: "Il video era riferito..."

“Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua", intitolava così il video frecciatina dopo le polemiche di Lazio - Juventus. La società biancoceleste, nel giorno della Pasqua ha infatti pubblicato un filmato, dove ci sono tutti gli episodi dubbi del match: dai tanti falli di Cuadrado non puniti, all'entrataccia di Locatelli, fino ad arrivare al pestone di Rabiot su Provedel, in occasione dell'1-1. C'è chi invece ha preferito concentrarsi sul presunto fallo di Milinkovic-Savic, che nell'episodio incriminato dai tifosi bianconeri, Di Bello ha giudicato regolare il gol del Sergente, scacciando via qualsiasi tentativo di reclamo. Adesso, come riportato da Il Messaggero la Lazio ha tenuto a precisare il senso del video in questione postato sui social: «Non era riferito ai tesserati della Juventus, che si sono comportati con grande fair play nel dopo partita, ma ai commentatori di diversi salotti televisivi e agli ex arbitri che hanno dato giudizi sommari senza prendere in considerazione le immagini che noi invece abbiamo riproposto».