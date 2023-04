Lazio - Juve, Landucci: "Avremmo meritato il pari. Allegri mi ha detto..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Allo Stadio Olimpico di Roma finisce con un successo spettacolare della Lazio. Contro la Juve termina per 2-1 e a commentare la partita ai microfoni di Dazn è stato Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri: “Decide l’arbitro, la Lazio dice che è fallo, noi diciamo che non è fallo. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, nel secondo tempo meritavamo di segnare. Noi accettiamo il verdetto del campo, peccato perché il secondo tempo l’abbiamo fatto bene, Paredes e Chiesa hanno fatto bene, ci è mancato il gol. Chiesa è entrato molto bene, è un anno che era fermo, con lui ci siamo messi a 4 dietro per evitare la loro pressione, ci serviva meglio per noi. Peccato aver preso gol ma abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla. Mi sono arrabbiato nel primo tempo perché i contrasti bisogna vincerli, non perderli. Allegri l’ho sentito a fine partita, ha detto che abbiamo fatto un buon secondo tempo e che nel primo dovevamo fare di più. Abbiamo sbagliato un po’ di uscite, abbiamo rischiato lì. Se l’arbitro non fischia… però va bene, non facciamo mai polemiche, andiamo avanti. Vlahovic? Danilo ha giocato tutte le partite, abbiamo voluto dargli un turno di riposo. Champions? Sempre ittimisti, aspettiamo la sentenza del 19, sul campo abbiamo fatto 59 punti, ora ne abbiamo 44 ma dobbiamo ragionare partita per partita.

Il vice di Massimiliano Allegri Landucci è intervenuto anche in conferenza stampa: "Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo mentre nel secondo tempo siamo stati più propositivi. Siamo entrati un po’ mosci ma nella ripresa abbiamo fatto molto bene, avremmo meritato il pari. Sulla rete di Milinkovic se sento i giocatori della Juventus dicono che è fallo, se sento quelli della Lazio non è fallo, accettiamo le decisioni dell’arbitro e del Var e andiamo avanti. C’era un bello stadio, volevamo venire in avanti a prendere la Lazio ma non ci siamo riusciti, il calcio l’ha inventato il diavolo: nel primo tempo non giocando bene abbiamo chiuso sull’1-1 e nella ripresa dove abbiamo giocato meglio abbiamo perso. Questa sconfitta non ci fa passare una buona Pasqua perché non ci piace perdere. So che la Juventus sul campo ha fatto 59 punti, la Lazio sta vivendo un momento molto positivo, gioca solo il campionato e questo è un vantaggio".

