Lazio-Juve, magia Luis Alberto: il tacco da tutte le angolazioni - VIDEO

Una giocata senza senso, da fuoriclasse, da prestigiatore o più semplicemente da Mago. Luis Alberto si prende e illumina la scena all'Olimpico spianando la strada alla Lazio verso la vittoria di fondamentale importanza contro la Juve. L'assist di tacco dello spagnolo per il diagonale di Zaccagni è pura poesia e anche il giorno dopo non si può far altro che alzarsi in piedi e battere le mani. La società biancoceleste ha voluto regalare ai tifosi e agli appassionati la prodezza del Diez da tutte le angolazioni. Il video, che segue, pubblicato sui social sta facendo impazzire la tifoseria laziale e non solo.