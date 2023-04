Lazio - Juve, Patricia non trattiene la felicità: "Madre mia..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai festeggiamenti social per la vittoria della Lazio contro la Juventus, si unisce Patricia. La moglie di Luis Alberto ha assistito alla sfida in tribuna e esultato con i tifosi biancocelesti prima al gol di Milinkovic e poi a quello di Zaccagni, soprattutto a quest'ultimo. Il numero venti è andato in rete grazie al passaggio vincente servito dal numero dieci e i complimenti più importanti non potevano che essere rivolti all'autore della magia. "Un assist come questo, madre mia" è il messaggio che accompagna il video dell'azione condiviso su Instagram.

