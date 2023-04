Lazio - Juve, premiati tre biancocelesti nel pre-partita: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Ricco pre-partita domani allo stadio Olimpico, dove alle 20.45 si giocherà Lazio - Juve. Il tecnico Maurizio Sarri, grazie ai risultati ottenuti nel mese di marzo, coronato con le vittorie su Napoli e Roma, ha ottenuto il riconoscimento dalla Lega di Serie A come "coach of the month", che verrà consegnato proprio prima del fischio d'inizio del match contro i bianconeri. Traguardo storico da celebrare per Milinkovic che, prima della sfida contro la Juve, sarà insignito del premio come miglior goleador straniero della storia biancoceleste. Grazie alla rete contro il Monza, sono 65 le reti siglate dal Sergente. Altro traguardo da celebrare, infine, sarà quello delle 200 presenze con la Lazio di Danilo Cataldi, raggiunte nell'impresa di Napoli.

TORNA ALLA HOMEPAGE