Lazio - Juve, Rabiot nella bufera dopo il ko dell’Olimpico: il motivo

Adrien Rabiot è al centro delle polemiche. Il francese, infatti, è finito sul banco degli imputati dopo il ko della Juve all'Olimpico contro la Lazio. Non tanto per la sua prestazione, ma per un'immagine del post partita. Il transalpino, infatti, è stato ripreso mentre rideva con Nonge. Un fotogramma che non è per nulla piaciuto ai sostenitori juventini che hanno riversato il proprio disappunto sui social del club e dei due giocatori. Il momento bianconero continua a non essere positivo e il sorriso di Rabiot ha scatenato la rabbia.