Lazio - Juve, Rabiot: "Siamo stati una vergogna, non lo so spiegare"

Rabiot ai microfoni di DAZN ha commentato la disfatta della Juve contro la Lazio: “Siamo entrati troppo molli, nel primo tempo non abbiamo vinto duelli e perso tutti i palloni, Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il primo tempo era una vergogna, non so come spiegarlo. Nel secondo abbiamo creato occasioni, ma non è bastato. Sono contento della mia stagione, provo a dare sempre a dare il 100%. Mi piace questo ruolo, posso afre molti inserimenti e il mister mi chiede di essere sempre in zona gol, mi piace giocare più alto, In Nazionale ne abbiamo tanti offensivi dunque sono più un giocatore di equilibrio".