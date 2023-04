Lazio- Juve secondo i bookmakers: vige equilibrio anche nelle quote

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera, alle 20:45, la Lazio riceve la Juventus. Si preannuncia una gara combattuta tra due squadre in lotta per un posto Champions. I biancocelesti sono secondi in campionato e hanno la possibilità di allungare sulle altre mentre i bianconeri devono rincorrere. Sarà il terzo incontro tra le due compagini. Le prime due sfide hanno visto prevalere la Juve di Allegri (3-0 in campionato e 1-0 nella coppa nazionale). Per la gara odierna StarCasinò Bet ha pubblicato le quote relative ai possibili esiti. I biancocelesti sono in un ottimo periodo di forma, visto che nelle ultime sei partite hanno conseguito 6 clean sheet: in caso di porta inviolata contro la Juve, i ragazzi di Sarri eguaglierebbero lo storico record di sette gare senza subire gol realizzato tra febbraio e marzo 1998 con Eriksson in panchina. La vittoria della Lazio è quotata data a 2,80 quella della Juventus a 2,85 mentre il pareggio è fissato a 2,90.

TORNA ALLA HOMEPAGE