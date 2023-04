Lazio-Juve, Vecino e Cataldi si giocano una maglia: l'uruguaiano ha un conto in sospeso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Pochi dubbi per Sarri in vista della Juventus. L'infermeria è finalmente vuota e il mister può contare sui migliori. L'unico ballottaggio potrebbe riguardare il centrocampo. Milinkovic e Luis Alberto sicuri di un posto. Uno tra Cataldi e Vecino si aggiudicherà il posto in cabina di regia. Il Comandante deve scegliere tra i tempi di gioco di Danilo, reduce da due partite sontuose con Roma e Monza, e la garra e i muscoli di Matias, che ha smaltito del tutto i viaggi con la Nazionale con una settimana completa e intensa di allenamenti. L'uruguaiano ha inoltre un conto in sospeso contro la Juve. In carriera segnato a tutte le big italiane (Lazio, Roma, Milan, Inter, Fiorentina e Napoli). Gli mancano solo i bianconeri e sabato può essere l'occasione giusta per sfatare il tabù. Vecino deve farsi perdonare qualcosa anche per Sarri. Nel 2018 fu espulso per un fallo duro su Mandzukic da Orsato che solo qualche minuto dopo graziò Pjanic dalla doppia ammonizione. La Juve in superiorità numerica battè l'Inter e a 24 ore di distanza il Napoli del Comandante crollò fisicamente e psicologicamente a Firenze sotto i colpi del Cholito Simeone. Fu il weekend in cui Sarri perse il campionato. Matias adesso vuole fare felice il suo mister.