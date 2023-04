Lazio - Juve, Zaccagni lascia il segno: un gol che vale doppio

TUTTOmercatoWEB.com

Un gol importantissimo per la Lazio quello segnato da Mattia Zaccagni nel secondo tempo di Lazio - Juve, ma non solo per la squadra. Il biancoceleste ha scoccato l'ennesima freccia d'oro: ha sfruttato il passaggio vincente offerto da Luis Alberto, sorpreso Szczesny e tagliato un importante traguardo in stagione. Grazie alla rete di questa sera infatti, il numero venti ha raggiunto la doppia cifra in Serie A per la prima volta nella sua carriera: ora è a quota dieci centri. Non è tutto, come riporta Opta è l'unico giocatore italiano che finora ha realizzato così tante marcature.

