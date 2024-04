Lazio-Juventus, Damascelli: "C'è un fotogramma che racconta la partita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tony Damascelli torna sul match tra Lazio e Juventus di sabato. Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, il noto giornalista ha detto: "C’è un fotogramma che racconta la partita di sabato. Il gol di Marusic, per chi segue, per chi studia tatticamente le partite. Ci sono nove juventini in area e quattro laziali. L’errore grave non lo fa il ragazzo mandato in campo da Allegri, l’errore gravissimo lo fa il portiere. Lo stesso portiere che poi, nel dopo partita, fa anche il docente e fa anche lo strafottente nei confronti dei propri compagni. Questo è un altro segnale dell’indisciplina totale che regna dentro la Juventus, a livello societario e a livello di spogliatoio".

"Mi attendo una lenta, inesorabile caduta della squadra e mi auguro che questo accada già domani sera contro la Lazio in Coppa Italia. Me lo auguro nel senso che deve finire l’equivoco che non riguarda solo l’allenatore. Voi avete parlato di Weah. Weah è arrivato insieme con Alcaraz e Djaló. Io questo l’ho detto a Cristiano Giuntoli: non sono tre biglietti da visita promettenti".