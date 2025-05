Lazio - Juventus, Olivera: "I biancocelesti giocheranno a mille, ma... "

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore della Juventus e non solo Ruben Olivera ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com, commentando la prossima sfida in programma sabato tra i bianconeri e la Lazio di mister Baroni:

"Per la Juventus sarà una partita diversa da quella di Bologna, è una squadra che gioca bene e ha voglia di andare in Champions come la Juve. Nel 2025, in casa, hanno vinto solo col Monza, ma non è un dato su cui far troppo affidamento. La Lazio giocherà sicuramente a mille, ma la Juve sta abbastanza bene anche se balla un po' dietro. Ma sono speranzoso: ce la possiamo fare".

