Lazio - Juventus, Sarri: "Avversario che per caratteristiche soffriamo. Alla squadra chiedo..."

Serata di gala all'Olimpico. La Lazio sfida la Juventus per l'allungo Champions, provando a sfruttare i passi falsi di Inter e Milan. A pochi minuti dal fischio di inzio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intevenuto ai microfoni di Dazn: "Partita dura, affrontiamo una squadra che ha avuto una brutta partenza ma che poi ha fatto un percorso di altissimo livello. E' un avversario che per caratteristiche noi abbiamo dimostrato di soffrire, per cui sarà difficile. Chiedo ai giocatori di fare la nostra partita con grande convinzione e determinazione, di non rallentare i rirmi perché loro non veranno a prenderci altissimi. Allegri? Mi dispiace non ci sia perché lo vedo sempre volentieri. Di quella partita non fu tanto lo 0-0 il problema (la gara Aglianese-Sangiovannese citata da Allegri in conferenza, ndr), ma i tiri in porta che furono zero. Lotito a Formello? Il presidente viene quasi sempre alla vigilia delle partite, non è una novità. Non aveva bisogno di dire nulla alla squadra (sull'indagine della procura di Tivoli, ndr), perché tutto mi sembra molto chiaro".