Lazio, Kamada bocciato di nuovo: 5 panchine di fila, mai successo prima

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra partita, altra bocciatura. Chi l'ha visto? Daichi Kamada è totalmente sparito dai radar della Lazio. Lo testimoniano le cinque panchine di fila nelle ultime cinque sfide tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A. Non mette piede in campo da quasi un mese: l'ultima apparizione risale al 7 gennaio contro l'Udinese quando era stato scelto per giocare dal primo minuto. Da lì ha saltato la Roma, il Lecce, l'Inter, il Napoli e infine l'Atalanta. In carriera non aveva mai vissuto una situazione del genere, se non nel 2017/18 alla sua prima annata con l'Eintracht Francoforte (solo 4 presenze), quando però aveva solamente vent'anni. Ora il suo futuro è sempre più lontano dalla Capitale: Sarri gli preferisce spesso Luis Alberto, Guendouzi e anche Vecino da subentrato. Il ruolo che avrà da qui a fine stagione è ormai abbastanza chiaro.