Lazio, Kamada caso chiuso: Fabiani spiega com'è andata la trattativa

Kamada lascerà la Lazio. Dopo giorni di trattative in cui sembrava dovesse arrivare la fumata bianca, il centrocampista non ha trovato l'accordo finale con la società biancoceleste. Adesso è pronto per firmare con il Crystal Palace e tornare dal suo ex tecnico Oliver Glasner. Ai microfoni di Lazio Style Channel il direttore sportivo Angelo Fabiani ha spiegato come sono andate le cose tra la dirigenza e i procuratori del giapponese. Queste le sue dichiarazioni.

"Kamada? Parto da un punto fermo: quando c’è il vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Sono i tesserati che sono al servizio della società e non il contrario. Lo scorso anno si puntò su di lui perché si cercava un calciatore con le caratteristiche di Luis Alberto che non si era presentato in ritiro e voleva andare via. Sarri diede l’ok e l’entourage ha posto delle condizioni, cioè di fare un contratto annuale da ridiscutere poi al 30 maggio. Ieri è scaduto il tempo per il rinnovo e ci hanno chiesto di riproporre le stesse condizioni: io non mi faccio ricattare da nessuno, non accetto estorsioni. Ho detto: “La porta è quella puoi anche andare via”. Se io sottostavo per l’ennesima volta a questa condizione, se ne sarebbe potuto andare per 100 euro precludendomi la possibilità di venderlo a un altro club. Questa è una condizione inaccettabile e debbono capire questi signori, procuratori e calciatori, che chi viene alla Lazio deve sposare il progetto e amare la Lazio. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Il ricatto a me non piace, ho il mio metodo di lavoro, ho detto che avrei rinnovato la squadra. Non tutti sanno che la Lazio è l’ottava società in Europa come età media, molto alta. Mi assumo io delle responsabilità del momento. Io sono un professionista, lavoro nel mondo del calcio da 30 anni"