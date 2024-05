Lazio, Kamada e le incognite ruolo e futuro: Tudor fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni incandescenti sul fronte Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese, dopo essere rinato con l'arrivo sulla panchina della Lazio di Igor Tudor, entro il 30 maggio dovrà decidere il proprio futuro scegliendo se optare per il rinnovo triennale o svincolarsi a fine stagione. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita tra Lazio e Sassuolo, il tecnico Igor Tudor ha rivelato di essere in attesa di novità sul futuro del giocatore, prima di far chiarezza sul ruolo che ritiene più consono: "Su Daichi non ci sono novità, vediamo se ci saranno in questi giorni. Secondo me è meglio davanti alla difesa piuttosto che in attacco, poi in alcune partite ci sta schierarlo avanti come contro l'Inter. Ha una qualità importante per giocare davanti alla difesa".