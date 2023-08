Lazio | Kamada e quella tripletta in Europa che fece impazzire la UEFA - VIDEO

La Lazio ha finalmente chiuso per l'erede di Milinkovic. A Roma è sbarcato nelle scorse ore Daichi Kamada, che non avrà esattamente le caratteristiche del Sergente ma è un grande rinforzo per la squadra di Sarri. Sicuramente i biancocelesti mettono dentro un po' di esperienza internazionale con uno che negli ultimi anni è stato abituato a giocare le coppe europee. Memorabile la sua tripletta nel febbraio del 2020 ai sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo. L'Eintracht ipotecò la qualificazione all'andata con un rotondo 4-1. Hat trick per il centrocampista giapponese che fece letteralmente impazzire i suoi tifosi e la UEFA. Kamada non fu premiato solo per le reti, ma anche per la miglior giocata della settimana con un tocco d'esterno dolcissimo sotto le gambe di un avversario. Per Daichi una tripletta da record: è diventato il secondo giapponese ad aver segnato tre gol in una partita di Europa League dopo Minamino.

