Lazio, Kamada non potrà ottenere l'aumento: il decreto crescita blocca tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Daichi Kamada andrà deciso nel giro di poche ore. In questi giorni dovrebbe andare in scena un incontro con gli agenti del calciatore durante il quale si proverà a chiudere definitivamente il discorso. Le voci che provengono dall'Inghilterra su un presunto interesse del Crystal Palace, preoccupano in casa Lazio: Così come la richiesta di aumento fatta dal centrocampista che non potrà però essere accontentata. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, dopo aver fatto il punto anche sulla situazione inerente Luis Alberto, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha spiegato:

"Entro la settimana si risolveranno le questioni di Kamada e Luis Alberto e non so quale delle due arriverà prima a dama. La cosa sicura sul giapponese è che non si può fare un nuovo contratto perché decadrebbe il decreto crescita e il suo stipendio diventerebbe insostenibile. L’unica alternativa alla conferma dell’attuale contratto per 3 anni è un annuale alle stesse condizioni".