Lazio, Kamada scalda i motori: allo Stadium vuole esserci da protagonista

RASSEGNA STAMPA - Capitolo Nazionali ufficialmente concluso. Si torna a pensare ai club e ai rispettivi campionati. Subito big match per la Lazio di Sarri che, dopo aver battuto il Napoli al Maradona, fa visita alla Juventus. Il Comandante studia un altro colpo grosso, nel mirino c'è la squadra di Allegri che è avanti in classifica. Il mister si affiderà ai migliori, con qualche dubbio di formazione che lo accompagnerà fino all'ultimo. Ballottaggio aperto tra Guendouzi e Kamada, grandi protagonisti dell'ultimo match di Serie A. Il giapponese è partito per rappresentare il suo paese disputando una partita su due e fornendo un assist nell'amichevole vinta con la Germania. Daichi sarà oggi a Formello per tornare a lavorare. Come riporta Il Corriere dello Sport, adesso punta la Juve e vuole esserci allo Stadium da assoluto protagonista. Parte leggermente in vantaggio sul compagno di reparto francese che però lo insidierà fino all'ultimo. La palla passa a Sarri.