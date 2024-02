Lazio, Kent non si ferma: è andato dalla FIFA a denunciare il Fenerbahce

È stato uno dei protagonisti dell'ultimo giorno del calciomercato di gennaio. Si tratta di Ryan Kent, che è stato vicinissimo alla Lazio salvo poi far saltare l'affare in pochissimo tempo. Secondo quanto riportano in Turchia, dall'emittente fotoMAC, l'attaccante inglese starebbe continuando ad avere problemi con il suo attuale club, ovvero il Fenerbahce. È da ottobre che non mette piede in campo, ed è stato anche escluso dall'ultima partita contro l'Antalyaspor. Per questo, si sarebbe rivolto alla FIFA denunciando la società: l'accusa è quella del mancato pagamento degli ultimi stipendi del calciatore. Il rapporto è ormai ai minimi termini, ma l'ex Liverpool non ne ha voluto sapere di andarsene.