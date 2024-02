Lazio, Kiyine torna in Italia: la sua nuova destinazione

TUTTOmercatoWEB.com

Non è riuscito a strapparsi la conferma in Belgio il centrocampista Sofian Kiyine. Trasferitosi in estate all'OH Leuven dalla Lazio, il classe 1997 è pronto a fare il suo ritorno in Italia in questo ultimo giorno di calciomercato. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il marocchino è pronto a diventare un nuovo giocatore della Triestina che lo acquisterà in prestito per le prossime due stagioni. A breve è attesa la chiusura definitiva dell'affare.