Lazio, Klose di nuovo in campo nel Mondiale: l'indiscrezione

Sta per nascere una nuova competizione che riunirà alcune delle più grandi leggende delle maggiori nazionali calcistiche del pianeta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la società organizzatrice, Elite Players Groupe (EPG), avrebbe come intenzione quella di rimettere in campo nomi che si sono resi protagonisti nei precedenti Mondiali e che oggi hanno appeso gli scarpini al chiodo. I paletti per prendere parte a questo torneo sono solo due: aver compiuto almeno 35 anni e vantare più di 100 presenze nei campionati di massimo livello. Per il momento sarebbero otto le nazionali che avrebbero già detto di sì: ci sono Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay. Un'occasione, dunque, per rivedere in campo giocatori che hanno fatto la storia di questo sport come Materazzi, Cannavaro, Cambiasso e Klose. L'ex attaccante della Lazio, infatti, avrebbe accettato di tornare in campo per mostrare a tutti come, nonostante gli anni passati, il killer instinct sia rimasto uguale.