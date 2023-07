Lazio, Klose e la stoccata alla Roma: "Parlano sempre prima..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Miroslav Klose è stato annunciato come nuovo volto di Amazon Prime Video. Il tedesco ha rilasciato poi delle interviste esclusive ai quotidiani e sulle pagine de Il Messaggero ha analizzato anche la stagione che verrà. Secondo l'ex bomber il Napoli dovrà fare i conti con gli addii di Kim e Spalletti e dovrà confermarsi. Inter e Milan diranno la loro così come la Lazio che anche senza Milinkovic potrà essere competitiva anche in Champions (il panzer sogna di vederla almeno in semifinale). Miro dimostra di essere rimasto in clima derby e attacca la Roma e l'ambiente giallorosso per il loro modo di parlare prima, quando a decidere è sempre il campo.