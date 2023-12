Lazio, Klose e quel legame con il Bayern Monaco: tutti i doppi ex

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il più noto di tutti è Miroslav Klose. L'attaccante tedesco dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia del Bayern Monaco prima di svincolarsi e trasferirsi nella Capitale. Il bomber di Opole, però, non è l'unico giocatore che collega i bavaresi e i biancocelesti, in passato infatti anche altri hanno avuto il piacere di vestire entrambe le maglie chi lasciando il segno e chi meno. Tra questi rientra l'italiano Massimo Oddo. L'esterno dopo cinque anni a Roma e uno a Milano è stato girato in prestito in Germania dove ha totalizzato 18 presenze in Bundesliga nella stagione 2008/2009, prima di fare ritorno in Lombardia. In tempi più recenti, invece, per la Capitale è passato anche l'olandese Edson Braafheid. Quest'ultimo non vanta un'esperienza rilevante in Germania, ma può dire di aver indossato la casacca di uno dei club più importanti al mondo in quasi 20 occasioni. Al termine della sua carriera, nel 2014 ha firmato per la Lazio dov'è restato per due anni. L'ultimo in ordine cronologico è Pepe Reina. L'attuale portiere del Villarreal venne acquistato dal Bayern Monaco per ricoprire il ruolo di vice Neuer nel 2014, prima di fare ritorno a Napoli al termine di un'esperienza non totalmente soddisfacente. Ricordi più vivi e importanti lo spagnolo li ha sicuramente della Roma laziale, dov'è arrivato nel 2020 e rimasto fino al 2022, affrontando i bavaresi nell'ultima partecipazione dei biancocelesti alla Champions League.