Lazio, Klose: "Quest'anno in Champions farà meglio. Immobile ha dimostrato..." - VIDEO

Klose è il nuovo volto di Prime Video Sport 2023-2024. L'ex giocatore della Lazio si è detto molto contento di affrontare questa nuova avventura perché permetterà lui di vivere da vicino il campo. Intervenuto alla conferenza di presentazione, Klose ha anche parlato della sua ex Lazio. Queste le sue parole: "Spero di non aver dimenticato l'italiano, sicuramente dovrò rinfrescare la lingua. La mia Lazio? La vedo bene, penso che sia una squadra buona che può giocare la Champions. Quando ero al Bayern Monaco (come assistente, ndr) e ci abbiamo giocato contro in Champions, avevano fatto bene. Ma quest'anno secondo me faranno meglio. Immobile? Penso che lui quest'anno andrà meglio, è un attaccante molto bravo, la Champions è spettacolare. E' duro giocare contro queste squadre, ma lui è in forma e ha dimostrato di saper segnare anche in Champions, sono contento per lui che giochi con la Lazio in Champions. Cosa vedo di me in lui? Vedo più lui che me meglio, segna di più (ride, ndr)".

INTER - MILAN - "Quando una squadra italiana arriva in semifinale di Champions è sempre bello, ma quest'anno sarà ancora più difficile, soprattutto per le italiane".

PRIME VIDEO - "Cosa porto? Non lo so, devo ancora trovare il mio psoto, ma non vedo l'ora di iniziare e imparare. Sono contento di essere vicino anche quest'anno vicino al campo, all'erba. Non vedo l'ora d'iniziare".