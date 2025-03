Lazio, Kozak avvisa: "Il Plzen ha esperienza europea, attenzione a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giovedì 6 marzo alle 21.00 si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen. I biancocelesti voleranno in Repubblica Ceca con il solo obiettivo di fare risultato e rendersi più semplice il ritorno a Roma la settimana prossima per poter continuare ad avanzare nel torneo. Chi conosce molto bene il Viktoria Plzen è naturalmente Libor Kozak, ex attaccante della Lazio di nazionalità ceca.

Kozak è intervenuto nella serata di lunedì 3 marzo a Lazialità in Tv e ha presentato così la gara: "Il Viktoria Plzen è una squadra tosta che sa difendere, in casa ha battuto grandi squadre, l’anno scorso ha fatto faticare la Fiorentina. Hanno esperienza europea. Qui la partita è importante per tutta la Repubblica Ceca, arriva una squadra con grande blasone europeo, lo stadio sarà strapieno e caldo come al solito.

Contro il Ferencvaros hanno rimontato vincendo 3-0, hanno battuto anche la Real Sociedad. Sono bravi a chiudersi e a ripartire in contropiede con qualità, il loro numero 10 è molto bravo con la palla. Il loro modulo? 4-4-2 o 4-3-3 con attaccanti veloci. In campionato sono dietro a Slavia e Sparta Praga, lì faticano un po’, ma in Europa sono temibili.

La Lazio deve pareggiare il livello di corsa e fisico, se riesce in questo usciranno fuori le qualità che hanno i biancocelesti. Bisognerà essere attenti a non scoprirsi troppo. Percentuali? Sicuramente alte, la Lazio ha vinto la classifica ed è favorita, tutti si aspettano che possa passare. Per me ha tutte le carte in regola, ma non deve sottovalutare l’avversario. Ha il vantaggio del ritorno in casa, in due partite credo possa farcela".