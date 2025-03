Lazio, Kozak: "Viktoria Plzen forte in casa. Ma la squadra di Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Se si pensa alla Lazio e alla Repubblica Ceca vengono in mente due nomi su tutti: Pavel Nedved, ovviamente, ma anche Libor Kozak. Attaccante cresciuto nella primavera biancoceleste, con l'aquila sul petto è diventato capocannoniere dell'Europa League nella stagione 2012/2013. Proprio alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen, Kozak è intervenuto ai microfoni di diretta.it per presentare la sfida:

LA LAZIO - "La Lazio la guardo e sono un tifoso. Lo sono da quando sono andato via. Ho iniziato lì la mia carriera europea, sono entrato nel grande calcio e mi sono trovato bene. La Lazio mi è rimasta nel cuore. E ho l'impressione che anche loro la pensino come me. Ho un buon rapporto con i tifosi e con la società in generale, e torno spesso a Roma. La squadra è molto unita. Non c'è un giocatore che sia un po' svagato. La squadra funziona perfettamente. Marco Baroni, l'allenatore, è arrivato in estate e c'era incertezza intorno a lui. E ora sta sorprendendo più o meno tutti. In poco tempo si è completato tutto, il gruppo è unito. Si vede la lotta, l'impegno, il sistema, la tattica, c'è tutto questo".

SINGOLI - "Il terzino sinistro Nuno Tavares mi ha sorpreso. Anche se era all'Arsenal, non lo conoscevo. È incredibilmente veloce, fa su e giù per tutta la partita e si accentra continuamente. Per questo ha il maggior numero di assist della squadra in campionato. Anche l'arrivo di Boulaye Dia è stato un successo. E il veterano Pedro sta disputando una grande stagione. L'attacco probabilmente non è più importante della difesa, ma si vede che l'allenatore vuole giocare un calcio propositivo. È un dato di fatto che in generale in Italia si giocava sullo 0-0, ma Baroni vuole solo giocare. La fase difensiva è decisiva, ovviamente, ma anche l'attacco è fondamentale. Anche contro le squadre più grandi si spingono in avanti, è bello da vedere".

LA LAZIO IN EUROPA - "La Lazio gioca in Europa ogni anno, ha esperienza, che sta mostrando in questa stagione. Insieme al nuovo format, si è adattata e se non fosse stato per l'ultima partita, persa, sarebbe stata prima da sola. Ma allo stesso tempo hanno messo i riflettori su di sé, ora si parla di loro come i favoriti per la vittoria".

LA LAZIO IN ITALIA - "La classifica è chiara, ma anche il numero di titoli o di bilanci non mentono. Ma la Lazio in Italia è considerata nell'elite. Ha una base di tifosi enorme. Se a questo si aggiunge la storia o i giocatori che sono passati per il club, tutto comincia a quadrare".

TIFOSI E AFFETTO - "Quando lo stadio si riempie, c'è un gran fermento. Anche se c'è la pista di atletica. I tifosi della Lazio sono rumorosi. Anche il fatto di giocare il ritorno in casa è un vantaggio, secondo me. Ma quando mi chiamano dalla radio italiana per sapere chi è veramente il Plzen, dico che soprattutto in Repubblica Ceca la Lazio farà molta fatica, quindi è meglio non pensare ancora alla seconda sfida".

IL VIKTORIA PLZEN - "Non è che pensino di aver finito. Ma considerando gli avversari che potevano pescare nel sorteggio, c'era soddisfazione di aver beccato il Plzeň. Allo stesso tempo, si vede che il Viktoria ha dimostrato qualcosa in Europa, anche contro squadre italiane. La Lazio sa che non sarà facile. Il vantaggio del Plzen è che i romani non lo conoscono bene. Devono prepararsi ad essere combattivi e resistenti, e poi di mettere in campo la loro qualità. Che Lazio mi aspetto? Sarà prudente, almeno all'inizio. Sono d'accordo con lei, la Lazio non può permettersi di andare alla leggera dopo una fase a gironi del genere, è la favorita. D'altra parte, il Plzen sa di essere forte in casa. Se l'avversario può sorprenderli e batterli da qualche parte, è sul loro campo. Sono curioso di vedere come sarà la situazione dopo i primi 90 minuti. Il Plzen che si chiude dietro? Può farlo, anche se non sempre riesce a rompere la pressione, come è successo di recente a Venezia, dove ha giocato senza subire gol. Di solito la Lazio riesce a trovare una via d'uscita, ma la difesa del Plzen è buona, sarà uno scontro interessante. È l'organizzazione difensiva del gioco del Plzen che può cogliere di sorpresa la Lazio, non sarà facile".