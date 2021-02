Lazio, l'abbraccio dei tifosi prima della partenza per Milano - FOTO

Quasi tutto pronto per la Lazio di mister Inzaghi che tra poche ore partirà alla volta di Milano e domani scenderà in campo contro l'Inter a San Siro nel match in programma alle 20:45. I tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento fuori dal centro sportivo di Formello proprio per sostenere la squadra e fargli sentire la vicinanza e il supporto, come accaduto già in altre partite, in vista di una gara che sarà fondamentale per il cammino in campionato. Lo stadio sarà vuoto ma certamente i giocatori sentiranno i supporters comunque vicini.

