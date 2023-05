Lazio, l'acciaccato Vecino parla da leader: il commento social

Uscito anzitempo per infortunio, ma non perde l'occasione per festeggiare con i compagni. Matias Vecino, che ha lasciato il campo per un problema muscolare nel primo tempo di Lazio-Sassuolo, ha esultato per i tre punti importantissimi sui suoi canali social. Questo il suo commento: "𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙫𝙞𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙚 𝙚 𝙨𝙤𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙯𝙖! 𝙉𝙤𝙣 𝙘𝙞 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙩𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙞𝙡𝙞 𝙙𝙖 𝙦𝙪𝙞 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙚! 𝙎𝙤𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙨𝙥𝙞𝙧𝙞𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙡 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙤! 𝙏𝙐𝙏𝙏𝙄 𝙄𝙉𝙎𝙄𝙀𝙈𝙀. 𝙁𝙊𝙍𝙕𝘼 𝙇𝘼𝙕𝙄𝙊".