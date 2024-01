Lazio, l'apertura di Baldini: "Derby? Una psicosi che ricorda alla Roma..."

La Lazio ha vinto il derby e ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia. Un successo raggiunto grazie al rigore di Zaccagni che ha proiettato i biancocelesti tra le ultime quattro della competizione. La partita contro la Roma, però, non è una gara qualunque e la vitoria nella stracittadina ha sempre un sapore speciale. In più ormai per le aquile è una piacevole abitudine vincere contro la Roma di Mourinho. Daniele Baldini, durante l'apertura di Non Mollare Mai su Radiosei, ha raccontato a modo suo il derby. Ecco la sua intro:

"Un incubo tira l'altro. Sembra tornata l'era del poker servito. Una psicosi che non li molla mai, che gli ricorda coppe in faccia e che li fa sentire proprio piccoli, piccolissimi. Senza strumenti, senza tiri in porta, senza allenatore, senza idee e senza giustificazioni post partita dignitose. Solo mani in faccia, gomiti alti, lancioni e un chiasso che si disperde nel nulla. Il tutto che schianta il nulla. Questo è il derby, la resa dei conti che li riporta sempre al punto di partenza. Loro credono di aver fatto passi in avanti da gigante, ma in realtà era tutto nella loro testa. Non era mai accaduto. Stavano sempre lì tra schiamazzi e piagnistei"

"Il derby per loro non è una partita è il risveglio dopo una notte insonne. Una seduta dallo psicologo e una crudele presa di coscienza che gli ricorda che non hanno storia e tradizione. Complimenti alla Nord per ieri. Nessuna virtù, ma solo vizi. Solo finte rappresentazioni per illudersi di poter contare qualcosa, magari di essere speciali come lo SpecialOne. Glielo hanno detto e ci hanno creduto. Contano? Sì, contano le umiliazioni, le sconfitte e le guerre perse. Il risultato è sempre zero. I derby sono come le ciliegie: una tira l'altra. C'è chi si abbuffa e chi resta a guardare, chi fa festa e chi svuota in fretta lo stadio. Chi si arrampica sugli specchi e chi si guarda allo specchio fiero di se stesso".