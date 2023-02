Lazio, l'arbitro col vizietto del cartellino facile: anche nel 2021...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Oltre al bellissimo gol di Ciro Immobile messo a segno nei minuti di recupero del primo tempo, c'è anche qualcos'altro che sta attirando l'attenzione dei tifosi, sia biancocelesti che del Cluj. L'arbitro Craig Pawson infatti in poco più di 90 minuti di partita ha sfoderato ben 7 cartellini (6 gialli e 1 rosso). Il giudice di gara aveva già arbitrato la Lazio in passato e la partita di stasera, sotto l'aspetto dei provvedimenti disciplinari, è quasi un deva-vù: il 25 novembre del 2021 i biancocelesti sbancavano lo Stadio Lokomotiv di Mosca nella fase a gironi di Europa League e anche quella volta il fischietto inglese non era stato particolarmente clemente. Furono ben 9 i cartellini estratti in direzione dei calciatori delle due squadre (5 ai danni dei russi, 4 dei capitolini).