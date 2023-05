Lazio, l'assenza di Romagnoli non si sente: l'esultanza di Patric

Quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente. Altra prestazione maiuscola di Patric Gabarron che sostituisce al meglio lo squalificato Romagnoli e non fa sentire la sua assenza. Solita buona gestione del pallone in uscita e una chiusura fondamentale sul risultato di 1-0 festeggiata come un gol. Il centrale spagnolo ha poi esultato così sui social: "Tre punti importanti, continuiamo a lottare".