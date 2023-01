Lazio, l'attesa è finita! La carica social del club: "Di nuovo in azione" - VIDEO

L’attesa è finita. È questione di ore ormai, alle 16:30 la Lazio tornerà in campo e farà il suo esordio nel nuovo anno contro il Lecce. L’atmosfera in quel di Via del mare è caldissima, i tifosi attendevano questo momento da mesi e, anche stavolta, non hanno mancato l’appuntamento. La società, tramite i canali social ufficiali, ha suonato la carica. Un video con le giocate più belle della prima parte di stagione, "Di nuovo in azione" è il messaggio che lo accompagna. L'invito è a mettersi comodi, lo spettacolo sta per tornare.

