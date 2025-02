Lazio, l'attesa è finita... per il Torino: ecco Casadei - VIDEO

È finita la telenovela. L'ultimo episodio ha visto trionfare il Torino nella corsa contro la Lazio per Cesare Casadei. I granata ora sono finalmente pronti a presentare il loro nuovo centrocampista. Sui social è già partito il conto alla rovescia per il comunicato ufficiale: l'ultimo video riporta una maglia del Toro alzata al cielo con la scritta 'The wait is over', 'L'attesa è finita'. Di seguito il filmato.

The wait is over ⏳ pic.twitter.com/317ziIITC6 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 1, 2025