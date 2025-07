Lazio, l'attore Ambrogi: "L'atteggiamento della società non mi convince, mi sento truffato"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'attore Stefano Ambrogi ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio e sul ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste: "Sono amareggiato, il mercato bloccato è una cosa brutta. Ci stiamo ridimensionando tanto, potremmo tornare la Lazio di 30 anni fa. Il ritorno di Sarri? Siamo certi che non sapesse nulla? Io l’ho sempre stimato come allenatore, il suo arrivo quattro anni fa mi rese strafelice. Dobbiamo contare su di lui".

"Non mi convince l’atteggiamento della società. Richiami Sarri e non gli dici nulla? Mi stupisce, in negativo, il comportamento. Sarri dopo aver saputo del mercato bloccato non ha rilasciato dichiarazioni".

"Sono un semplice tifoso, non sono un contabile ma certe cose non mi tornano. Mi fa trasalire il fatto che la Lazio non possa fare mercato. Soprattutto perché Lotito si è sempre vantato di avere una situazione economica florida. Questa situazione mi fa sentire un tifoso truffato, preso in giro".

