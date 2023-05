Lazio, l’emozione di Ruggeri: “Contento per la prima…” - FOTO

Poche ore ancora e poi la Lazio scenderà in campo per affrontare la Cremonese, la sfida è in programma domani alle 18. Per i biancocelesti sarà l’ultima della stagione all’Olimpico, che si preannuncia essere strapieno. Una domenica dalle mille emozioni che unirà Sarri, i suoi ragazzi e i tifosi. La ricorderà con orgoglio Fabio Ruggeri che è riuscito a strappare la sua prima convocazione in Serie A e domani siederà in panchina insieme ai ‘grandi’. Il giovane della Primavera ha voluto festeggiare sui social il traguardo condividendo uno scatto che lo ritrae in allenamento insieme a Radu e Lazzari, accompagnato dal messaggio: “Contento per la mia prima convocazione in Serie A”.

