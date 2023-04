Lazio, l'esultanza di Provedel è quella di tutti i tifosi: "Come Super Ivan" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arrivato il triplice fischio di Monza - Lazio, i festeggiamenti della squadra si stanno spostando dal campo ai social. E anche il profilo Instagram del club biancoceleste sta omaggiando i protagonisti della sfida dell'U-Power Stadium. Tra tutti, Ivan Provedel, ripreso mentre è impegnato a festeggiare il trionfo dei suoi. "Siamo tutti come Super Ivan in questo momento", la didascalia scelta per accompagnare il post.

