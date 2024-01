Lazio, l'ex allenatore di Mandas: "Che emozione. Quando mi hanno detto..."

RASSEGNA STAMPA - Che notte per Christos Mandas. Da sconosciuto a eroe. Per la quarta volta consecutiva, la Lazio tiene la porta inviolata in un derby e lo fa grazie a un giovane portiere arrivato in estate dalla Grecia. Il classe 2001, inizialmente terzo nelle gerarchie, ha superato Sepe e ha approfittato della febbre di Provedel per farsi notare in una delle partite più importanti dell'anno.

Carisma, una parata decisiva e tanto attaccamento alla maglia. Questo è bastato per far innamorare subito i tifosi della Lazio. Per sei mesi all'Atromitos Atene, Mandas, il più giovane esordiente in Super League ellenica a 16 anni, 7 mesi e 18 giorni, è stato allenato dal preparatore dei portieri Claudio Rapacioli, oggi alla Fiorenzuola.

Il mister ha svelato qualche aneddototo sull'estremo difensore greco ai microfoni de Il Messaggero: "Era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, ci fermavamo per affinare la sua tecnica. Dopo il derby gli ho mandato i miei complimenti. È stato davvero emozionante. Quando mi hanno detto che l'avevano preso ero sicuro che la Lazio avesse fatto un bel colpo in prospettiva".