Lazio, l'ex calciatore Alvarez incensa Escalante: "Un esempio!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La stagione che Escalante sta facendo con la maglia del Cadice è incredibile. Il centrocampista argentino, trasferitosi a gennaio dopo il prestito alla Cremonese, si è subito adattato diventando una pedina fondamentale sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Intervenuto ai microfoni di La Voz Digital, l'ex attaccante del Cadice, Oliverio Alvarez, ha usato Escalante come esempio per spiegare come l'attacco del club andaluso si affidato più ai centrocampisti che ai giocatori di ruolo: "Mi aspettavo che qualcuno segnasse cinque o sei gol, che è un numero normale. Quella mancanza al Cadice è attualmente molto importante. Così devi sperare che segnino gli altri, come Escalante per esempio!".